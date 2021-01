Moderna plant COVID-19 Booster-Spritzen!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) plant, die Wirksamkeit der COVID-19-Impfstoff-Auffrischungsimpfungen ein Jahr nach der Verabreichung der ersten Dosen des Impfstoffs an eine Person zu testen, berichtete CNBC am Donnerstag.

Was passiert ist

Das Biotech-Unternehmen erwartet, dass die Booster-Studie bei erwachsenen Teilnehmern im Juli beginnen wird, teilte sein CEO Stéphane Bancel in einer Unternehmenspräsentation auf der 39th Annual J.P. Morgan Healthcare Conference am Montag mit.

Der Chief ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung