Moderna: Wenig erbaulich

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Bei der Moderna-Aktie wurde der steile Anstieg bis zum 1. Dezember fortgesetzt, sodass in der Spitze ein neues Allzeithoch bei 178,50 US-Dollar ausgebildet werden konnte. Nachdem ein weiterer Anstieg am 9. Dezember auf dem deutlich niedrigeren Niveau von 170,80 US-Dollar endete, ging die Aktie in eine neue Abwärtsbewegung über.

Sie wurde auch in den letzten Dezembertagen fortgesetzt. Dabei wurde der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung