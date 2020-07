Moderna: Was war am Freitag mit der Aktie los?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Moderna Aktie ist getrieben vom Impfstoffgedanken, der Kurs setzte sich deshalb zunächst nach einer steilen Aufwärtsphase im Bereich um 90 USD fest. Anschließend folgte aber für viele Marktteilnehmer überraschend der Weg nach unten. Der Kurs der Aktie ging auf unter 70 USD am Freitag zurück. Die Marktverfassung war am Freitag generell schlecht und auch etliche Tech-Werte verloren deutlich an Wert.

