Moderna: Überhitzt, aber gute Nachrichten reißen nicht ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Aktie des mRNA-Spezialisten Moderna (WKN: A2N9D9) schoss zuletzt auf neue Allzeithochs, so dass das Unternehmen inzwischen schon über 150 Milliarden US$ wert ist. Nicht umsonst also bezeichnet der ein oder andere Analyst Moderna schon als „Tesla der Biotechbranche“. Doch am Ende wachsen auch hier die Bäume wohl nicht in den Himmel.

Moderna ist ein Biotechnologie-Unternehmen mit Hauptsitz in Cambridge im US-Bundesstaat Massachusetts. Der Standort gilt als Herz der Branche in den Vereinigten Staaten. ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.