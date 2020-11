Moderna – Stimmung schon wieder im Keller!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Einerseits konnte Moderna auf dem Impfstoff-Markt für eine Revolution sorgen, andererseits hat man nun schon wieder andere Probleme. Man konnte endlich die Firma BioNTech von der Spitze im Kampf um den Corona-Impfstoff verdrängen. Die Impfung von Moderna scheint eine höhere Sicherheit zu bieten und kann somit die Impfung von BioNTech verdrängen. Was für eine Rallye!

Der Corona-Impfstoff von Moderna hat absolut einzigartige Eigenschaften zu bieten. Unter anderem handelt es sich um eine Herangehensweise, die auf mRNA basiert, was bisher noch kein Impfstoff aufweisen kann, der bisher zugelassen ist. Moderna gehört also zu den absoluten Wellenbrechern in der Branche und kann einige Fortschritte aufweisen. Hier geht’s jetzt so richtig ab!

Moderna wird aber weiter mit BioNTech und CureVac zu kämpfen haben und sich durchsetzen müssen. Die Aussichten darauf scheinen nicht allzu groß zu sein, wenn man der aktuellen Anlegerstimmung sein Vertrauen schenkt. Trotz der Hammernachrichten kann die Aktie mit einem Verlust von 1,76 Prozent und 1,46 Euro nicht überzeugen. Der Aktienkurs sinkt wieder auf 81,30 Euro ab!

