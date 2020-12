Moderna: Noch nicht außer Gefahr!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Moderna-Aktie hängt momentan ein wenig in der Luft, was Bullen und Bären gleichermaßen die Chance eröffnet, das Kursgeschehen in den nächsten Tagen in ihrem Sinn zu beeinflussen. Nachdem am 1. Dezember bei 178,50 US-Dollar ein neues Allzeithoch ausgebildet werden konnte, hat sich ein neuer Abwärtstrend ausgebildet.

Ihn konnten die Käufer bislang noch nicht überwinden. Der Moderna-Kurs fiel deshalb auch



