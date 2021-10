Moderna – ein Nervenspiel

Liebe Leser,

wer derzeit in Impfstoffhersteller investiert ist, durchläuft ein Nervenspiel. Mehr als 9 % Verlust bei Moderna am gestrigen Freitag, mehr als 11 % bei BioNTech. Was passiert hier gerade?

Merck-US stört

Das US-Unternehmen Merck hat gestört. Von dort kommen Nachrichten, die Impfstoffhersteller gegen das Covid-19-Virus nicht begeistern können. Merck hat ein Medikament entwickelt, das bei symptomatischen Covid-19-Patienten, die noch nicht im Krankenhaus ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung