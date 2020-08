Moderna: Mega-Deal eingetütet!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Das US-Biotechunternehmen Moderna hat soeben den nächsten absoluten Mega-Deal abgeschlossen. So sicherte sich die EU die Lieferung von 80 Millionen Dosen eines Corona-Impfstoffes mit der Option auf weitere 80 Millionen Dosen. Damit steht das Unternehmen vor einer glänzenden Zukunft.

Bei Moderna läuft seit rund drei Wochen die dritte und finale Testphase des aussichtsreichsten Impfstoffkandidaten. Ziel sind Impfungen bei rund 30.000 Menschen bis September. Sollte dieser Meilenstein erreicht werden und der Wirkstoff genauso gut anschlagen wie bisher, wird Moderna in einem Eilverfahren die Zulassung beantragen und möglicherweise noch in diesem Jahr mit der Auslieferung beginnen.

Die Moderna-Aktie folgt derzeit ihrem bekannten Muster der vergangenen Monate. Einer kräftigen Rallye, in der sich die Kurse regelmäßig verdoppeln, schließt sich eine durchaus kräftige Konsolidierung an. Derzeit befindet sich der Aktienkurs in einer solchen Korrektur und könnte damit die Gelegenheit zu einem vergünstigten Einstieg bieten.

