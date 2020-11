Moderna: Fürstliche 94,5% Impfstoff-Wirksamkeit gegen Corona!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Jetzt also Moderna (WKN: A2N9D9): Wie das Biotechunternehmen aus Cambridge heute mitteilt, hat die Phase-III-Studie seines Wirkstoffs "mRNA-1273" außerordentlich gute medizinische Daten geliefert. Die an mehr als 30.000 Probanden durchgeführte Studie belegt eine Vakzine-Wirksamkeit von 94,5 Prozent.

Die sogenannte Notfallzulassung (Emergency Use Authorization, kurz EUA) bei der US-Gesundheitsbehörde FDA werde in den nächsten Wochen eingereicht, so Moderna in der Meldung. Die "COVE"-Studie war vom ...





