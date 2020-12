Moderna: Erhält Zulassung durch FDA-Gremium!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Der Impfstoff COVID-19 von Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) hat von einem beratenden Gremium der U.S. Food and Drug Administration grünes Licht erhalten, was dem Unternehmen den Weg zur Erteilung einer Notfallzulassung (EUA) ebnet.

Das Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee (VRBPAC) stimmte am Donnerstag mit 20 Mitgliedern bei einer Enthaltung für den Antrag. Der einzige Abweichler, Michael Kurilla, der Direktor der



