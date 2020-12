Moderna: Dieses neue Kursziel ist der absolute Hammer!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Beim Konkurrenten des Mainzer Biotech-Unternehmen BioNTech Moderna überschlagen sich derzeit die Ereignisse. Wie an diesem Wochenende bekannt wurde, erhält das Unternehmen die Notfallzulassung für seinen Impfstoff durch die US-amerikanische Arzneimittelbehörde FDA. Fast zeitgleich haben die Analysten der Investmentbank Goldman Sachs das Unternehmen erneut analysiert. Herausgekommen ist eine Bewertung, die es in sich hat…

So veröffentlichte Goldman Sachs am Freitag die neue Studie, in der die Aktie mit einem klaren „Buy“ bewertet wurde. Das Kursziel für Moderna setzten die Experten von 139 US-Dollar gleich auf 171 US-Dollar rauf. Eine Erhöhung um mehr als zwanzig Prozent. Moderna verabschiedete sich mit einem Kurs von 140,23 US-Dollar ins Wochenende. Bis zum Erreichen des Kursziels von Goldman Sachs hätte Moderna also ein Potenzial von 22 Prozent.

