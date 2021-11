Moderna CEO: Omikron-Variante “in den meisten Ländern bereits vorhanden”!

Die globalen Märkte fielen am Freitag angesichts der zunehmenden Befürchtungen über eine neue COVID-19-Variante, Omicron, drastisch.

“Ich glaube nicht, dass viele Menschen einen so großen Evolutionssprung bei einer einzigen Variante vorausgesagt hätten”, sagte Stéphane Bancel, CEO von Moderna Inc (NASDAQ:MRNA), am Montag in der CNBC-Sendung “Squawk Box”.

Laut einem Bericht der Weltgesundheitsorganisation weist Omicron mehr als 30 Mutationen des Spike-Proteins auf, das sich an ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



