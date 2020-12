Moderna: Beendet das Impfstoff-Rennen knapp hinter Pfizer!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Eine Woche nachdem Pfizer Inc. (NYSE:PFE) grünes Licht für seinen Impfstoff gegen das Coronavirus erhalten hat, genehmigte die Food and Drug Administration einen ähnlichen Impfstoffkandidaten, mRNA-1273, von Moderna Inc (NASDAQ:MRNA).

Die FDA genehmigt die Notfall-Verwendung von mRNA-1273 gegen COVID-19 in Personen 18 Jahre und älter, die Cambridge, Massachusetts-basierte biopharma sagte in einer späten Freitag-Anweisung.

Es ist der zweite Impfstoff-Kandidat, der in den



