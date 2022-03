Moderna-Aktien: Kursgewinne!

Die Aktien von Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) handeln um 7,0% höher bei $158,42. Das Unternehmen gab heute bekannt, dass es mit Japan eine Vereinbarung über die Lieferung von weiteren 70 Millionen Dosen seines COVID-19-Auffrischungsimpfstoffs getroffen hat. Der Aufwärtstrend könnte auch auf den jüngsten Anstieg der COVID-19-Fälle in China zurückzuführen sein, was die Stimmung im Impfstoffsektor verbessern könnte.

Moderna-Aktien verzeichneten am Montag ebenfalls Kursgewinne, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung