Moderna-Aktien: Heute tiefer gefallen?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Aktien von Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) schlossen am Montag in der regulären Sitzung fast 3% niedriger.

Der Rückgang der Moderna-Aktien kommt, da die US-Zentren für Seuchenkontrolle und -prävention untersucht, ob eine dritte Spritze des COVID-19-Impfstoffs für die Massen zur Verfügung gestellt werden sollte.

Am Montag sagte die CDC-Wissenschaftlerin Sara Oliver bei einem Treffen einer Beratergruppe, dass die Daten, die zur ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung