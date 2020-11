Moderna Aktie: Deshalb wurde sie herabgestuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) meldete am Montag starke Zwischenergebnisse im Spätstadium für mRNA-1273, seinen Coronavirus-Impfstoffkandidaten. Trotz der positiven Entwicklung gab ein Analyst von BMO Capital Markets am Dienstag eine Herabstufung von Moderna heraus. George Farmer stufte Moderna von “Outperform” auf “Market Perform” zurück und erhöhte das Kursziel von $94 auf $109.

Die Moderna-These

Nach der Bekanntgabe des positiven Ergebnisses der COVE-Phase 3 werde



