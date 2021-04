Moderna-Aktie: Das wird jetzt wichtig!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Moderna-Aktie startete am 30. März auf einem Tief bei 117,34 US-Dollar einen neuen Anstieg. Er verlief von Anfang an recht steil und überwand schnell den 50-Tagedurchschnitt. In der Spitze konnten die Bullen bis zum 27. April auf ein Hoch bei 185,53 US-Dollar vordringen.

Mit diesem Hoch wurde das Hoch vom 1. Dezember bei 178,50 US-Dollar erreicht und signifikant überwunden.



