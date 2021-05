Moderna-Aktie: Das sieht gut aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Dow":

Moderna – die Zahlen stimmen!

Nachdem das amerikanische Biotech-Unternehmen starke Quartalszahlen melden konnte, bietet sich in dem jetzigen Bereich eine Kaufchance. Außerdem sind bei Moderna bereits einige neue Produkte in der Pipeline. Insgesamt sind die Aussichten für das Jahr 2021 recht positiv. Dies sieht offenbar auch das Analysehaus Barclays so und hebt sein Ziel für die Moderna-Aktie auf 194,00 US-Dollar. Die Empfehlung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung