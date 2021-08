Moderna-Aktie: Das sagt der President

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Extremer Anstieg in der Moderna-Aktie. Die Euphorie der Anleger hinsichtlich fast aller Corona-Impfstoff-Hersteller fand in den vergangenen Wochen ihren Niederschlag in steigenden Aktienkursen. Nun könnte allerdings etwas dünner werden.

Die Moderna-Aktie generierte am gestrigen Handelstag, dem Donnerstag, 05. August eine kleine Tageskerze, die auch als Shooting Star interpretiert werden kann. Ein potenzielles Trendwendemuster. Ob allerdings schon eine echte Trendwende vorliegt, sagt dieses ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung