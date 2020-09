Moderna-Aktie: Das reicht nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Am vergangenen Donnerstag veranstaltete Moderna seinen mittlerweile vierten R&D Day, dieses Mal in rein digitaler Form. Der Termin wurde von den Anlegern im Vorfeld heiß erwartet. Die meisten waren optimistisch und beförderten die Aktie des Unternehmens schon im Vorfeld spürbar in die Höhe. Der Begeisterung scheint aber nun Ernüchterung gefolgt zu sein. Zwar war das, was präsentiert wurde, nicht unbedingt schlecht. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



