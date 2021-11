Moderna Aktie: Deshalb notieren die Aktien heute höher!

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) notiert am Freitag höher, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass die U.S. Food and Drug Administration (FDA) die Auffrischungsdosis des Impfstoffs COVID-19 für Erwachsene ab 18 Jahren in den USA zugelassen hat. Die Auffrischungsimpfung kann bei allen Personen ab 18 Jahren angewendet werden, die eine Erstimpfung mit einem anderen zugelassenen oder genehmigten COVID-19-Impfstoff erhalten haben. Die Auffrischungsimpfung muss ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung





Finanztrends Video zu Silber



mehr >