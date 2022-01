Moderna Aktie: Das liegt auf Eis

Am 08.01.2022, 06:02 Uhr notiert die Aktie Moderna mit dem Kurs von 213.86 USD. Das Unternehmen gehört zum Segment "Biotechnologie".

Unser Analystenteam hat Moderna auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Relative Strength Index: Mithilfe des Relative Strength Index (RSI), einem Indikator aus der technischen Analyse, lässt sich eine Aussage treffen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation gesetzt. Schauen wir auf den RSI der letzten 7 Tage für die Moderna-Aktie: der Wert beträgt aktuell 85,53. Demzufolge ist das Wertpapier überkauft, wir vergeben somit ein "Sell"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist weniger volatil als der RSI7 und ergänzt unsere Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Entgegen dem RSI7 ist Moderna hier weder überkauft noch -verkauft. Für den RSI25 wird das Wertpapier daher mit "Hold" eingestuft. Insgesamt liefert die Analyse der RSIs zu Moderna damit ein "Sell"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 15 Analystenbewertungen für die Moderna-Aktie abgegeben. Davon waren 8 Bewertungen "Buy", 4 "Hold" und 3 "Sell". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Hold"-Rating für die Moderna-Aktie. Die Analysten, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben, kommen jedoch zu einer anderen Einschätzung - die durchschnittliche Empfehlung für Moderna aus dem letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 0 Hold, 1 Sell). Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 278,45 USD. Das Wertpapier hat damit ein Aufwärtspotential von 30,2 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (213,86 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Buy"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Moderna somit ein "Hold"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend negativ eingestellt gegenüber Moderna. Es gab insgesamt drei positive und sechs negative Tage. An fünf Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich negativ. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Moderna daher eine "Sell"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Buy"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führt auch zu einer "Buy" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Moderna von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.