Moderna Aktie: Deshalb kracht die Aktie heute ein!

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) notiert am Montagmorgen schwächer, nachdem die U.S. Food and Drug Administration (FDA) die Genehmigung des Antrags des Unternehmens auf eine Notfallgenehmigung für die Verwendung des Impfstoffs COVID-19 bei Jugendlichen im Alter von 12 bis 17 Jahren verschoben hat.

Das ist passiert

Die FDA teilte Moderna mit, dass sie zusätzliche Zeit benötigt, um das Risiko einer Myokarditis nach der Impfung zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung