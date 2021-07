Moderna-Aktie: Das ist die Krönung!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Aktie des mRNA-Vakzine-Herstellers zeigt im Vergleich zur Konkurrenz um BioNTech keine Schwäche und legte ebenso in der vergangenen Woche um 32 % zu. Am Mittwoch markierte die Moderna Aktie ein neues Allzeithoch bei 342,51 Dollar. Damit legte die Aktie in den letzten drei Jahren um unfassbare 1639,1 % zu. Angesichts der neuen Virusmutationen und der hohen Nachfrage nach Impfstoffen in ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



