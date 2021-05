Moderna-Aktie: Das ist die Höhe!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Aktionäre, die in weiser Voraussicht zu Beginn der Coronavirus-Pandemie ihr Geld in die Moderna-Aktie investierten, dürfen heute ihr Geld zählen. Lag der Aktienkurs zu Beginn letzten Jahres noch unter 20 Euro, notierte die Moderna-Aktie gestern bei knapp 155 Euro. In rund 15 Monaten durften sich Moderna-Aktionäre somit über eine fast Verachtfachung ihres Investments freuen. Noch dazu erreicht die Moderna-Aktie gestern ein ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!