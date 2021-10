Moderna Aktie: Deshalb geht’s heute gen Norden!

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) steigt am Donnerstagnachmittag sprunghaft an, nachdem ein FDA-Gremium für eine Auffrischungsimpfung des COVID-19-Impfstoffs des Unternehmens für Empfänger ab 65 Jahren sowie für einige andere gefährdete Gruppen gestimmt hat. Die Auffrischungsimpfung würde die Hälfte der Dosis der ersten beiden Impfungen betragen (50 Mikrogramm statt 100 Mikrogramm).

Das Votum wurde vom FDA-Beratungsausschuss für Impfstoffe und verwandte biologische Produkte einstimmig angenommen.



