Moderna Aktie: Wird diese Linie den Kurs halten?

Moderna Aktie: Mit über 700 % plus konnte das Wertpapier des Biotechnologieunternehmens seit August letzten Jahres deutlich dazugewinnen. Da ist eine Verschnaufpause keine Schande. Gerade, wenn sie auf so hohem Niveau passiert. Just in diesem Moment berührt der Anteilschein die 100-Tagelinie. Diese Unterstützung könnten die Bullen für sich nutzen und den Kurs wieder gen Norden Treiben. Auf der Oberseite kann gute ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



