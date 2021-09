Moderna-Aktie: Wird der Impfstoff kopiert?

Die Panamerikanische Gesundheitsorganisation hat zwei biomedizinische Zentren in Argentinien und Brasilien als regionale Zentren für die Entwicklung und Herstellung von mRNA-basierten Impfstoffen zur Bekämpfung von Corona in Lateinamerika ausgewählt, teilte die regionale Gesundheitsagentur am Dienstag mit.

Die Idee besteht darin, die vorhandenen Produktionskapazitäten zu nutzen, um die von Moderna in den Vereinigten Staaten entwickelte Impfstofftechnologie in eine Region zu übertragen, die stark ...



