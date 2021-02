Moderna Aktie: Wie gehts jetzt weiter?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Nachdem die Moderna Aktie zum Ende 2020 nochmals stark unter Druck gekommen war, konnten die Bullen in diesem Jahr bereits für einen kräftigen Anstieg sorgen. So wurden mit 189,20 USD neue Höchststände generiert. Aufgrund der Intensität wäre es kein Wunder, wenn sich die Bullen nochmals eine Pause gönnen. Dann dürfte der Kurs aber dem Trend folgen und in Richtung 225,00 bzw. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung