Moderna Aktie: Wie geht es mit Moderna weiter?

Die Aktien von Moderna Inc.(NASDAQ:MRNA) werden am Donnerstag niedriger gehandelt, nachdem das Unternehmen bekannt gegeben hat, dass sein COVID-19-Umsatz die Schätzungen der Wall Street-Analysten um mehr als 1 Milliarde Dollar verfehlt hat. Das Unternehmen meldete einen Umsatz von 5 Milliarden Dollar für das dritte Quartal des Jahres und verfehlte damit die Analystenschätzung von 6,2 Milliarden Dollar.



