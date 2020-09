Moderna Aktie: Wettlauf um den Corona Impfstoff!

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

Moderna begann als weltweit erstes Unternehmen mit offizieller Genehmigung bereits im März diesen Jahres einen Covid-19 Impfstoff an Menschen zu testen. Diese Tests verliefen erfolgreich, sodass sich der Impfstoff derzeit in der letzten Prüfungsphase befindet. Damit liegt das Biotechnologie Unternehmen vor einigen Konkurrenten, was sich auch an der Börse erkennen lässt: Von März bis Juli stieg der Kurs um insgesamt knapp ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



