Moderna Aktie: Was passiert heute mit der Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Aktien des Biotechnologieunternehmens Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) fielen in der regulären Handelssitzung am Mittwoch um mehr als 6%, erholten sich aber in der erweiterten Sitzung um mehr als 1%.

Was geschah

Der Anstieg nachbörslich kam, als Moderna die Wirksamkeit seines Impfstoffs COVID-19 gegen Varianten in einer internen Studie berichtete.

Das Biotech-Unternehmen berichtete, dass eine einzelne Auffrischungsdosis seines COVID-19-Impfstoffs eine vielversprechende Immunantwort gegen die neuartigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung