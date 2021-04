Moderna-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Aktie des amerikanischen Vakzin-Herstellers Moderna hat in der vergangenen Woche leichte Aufwärtsimpulse gezeigt, die zum Anstieg bis auf 136,64 USD geführt haben. Zum Auftakt in die neue Woche war indes die Widerstandskraft des Februar-Tiefs bei 136 USD zu spüren, sodass es zu leichten Abgaben kam. Am Montag verlor das Papier an der Technologiebörse Nasdaq fast 2 Prozent seines Wertes und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung