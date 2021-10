Moderna-Aktie: Warum sie in ein neues Wissenschaftszentrum investiert!

Moderna, Inc. (NASDAQ:MRNA), das mit seinem COVID-19-Impfstoffprogramm viel Geld verdient hat, investiert einen Teil des Gewinns in Forschung und Entwicklung.

Moderna gab am Donnerstag bekannt, dass es in ein neues Wissenschaftszentrum, das Moderna Science Center, in der 325 Binney Street in Cambridge, Massachusetts, investieren wird.

Die Einrichtung soll umweltverträglich und digital sein und eine Fläche von 462.000 Quadratfuß einnehmen. Nach ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung