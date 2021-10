Moderna-Aktie: Warum sie heute weiter fällt!

Überblick

Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) notiert am Montag inmitten von Nachrichten über die orale COVID-19-Behandlung von Merck & Co Inc (NYSE:MRK) weiter im Minus.

Merck und Ridgeback gaben am Freitag bekannt, dass das orale antivirale Prüfpräparat Molnupiravir das Risiko einer Krankenhauseinweisung oder eines Todesfalls bei Patienten mit leichter bis mittelschwerer COVID-19 in einer Zwischenanalyse der Phase 3 um etwa 50% gegenüber dem Placebo reduziert.

Merck ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung