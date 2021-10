Moderna Aktie: Das Unternehmen will mRNA-Impfstoff-Fabrik in Afrika bauen!

Moderna Inc.(NASDAQ:MRNA) plant, rund 500 Mio. USD in den Bau einer Fabrik in Afrika zu investieren, in der jährlich bis zu 500 Mio. Dosen von mRNA-Impfstoffen mit einer Dosierung von 50 µg hergestellt werden sollen.

Der geplante Standort von Moderna wird auch über Abfüll- und Verpackungsmöglichkeiten verfügen. Das Unternehmen teilte mit, dass es in Kürze mit der Entscheidung über das Land



