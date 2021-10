Moderna Aktie: Das Unternehmen will nach der Ankündigung neuer Pläne diesen Schritt wagen!

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) werden am Donnerstag höher gehandelt, nachdem das Unternehmen Pläne zum Bau einer hochmodernen mRNA-Anlage in Afrika bekannt gegeben hat, die bis zu 500 Millionen Dosen pro Jahr herstellen soll.

Der geplante Standort von Moderna wird auch über Abfüll- und Verpackungsmöglichkeiten verfügen. Das Unternehmen teilte mit, dass es in Kürze mit der Entscheidung über das Land und den Standort beginnen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung