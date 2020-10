Moderna Aktie: Startet nun die nächste Kursrakete?

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Nach einem fulminanten Kursanstieg ist die Moderna-Aktie im Laufe des Julis in eine Konsolidierung übergegangen. Dabei kam der Kurs bis auf 54,23 US-Dollar zurück. Nun aber zeigt die Kurve wieder nach oben, seit Anfang September befindet sich das Papier in einem intakten Aufwärtstrend. In den vergangenen Tagen gelang sogar der Sprung über die 70-USD-Marke, wodurch ein wichtiger Widerstand geknackt werden konnte. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



