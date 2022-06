Moderna-Aktie: Sollten Sie jetzt kaufen?

In Nordkorea zeichnen sich erhöhte Fallzahlen ab. Auch in Portugal steigen diese rasant an. Insgesamt geht die WHO von einer Verschlechterung aus. Zu schaffen macht die Omikron-Subvariante BA.5. Läutet dies vielleicht eine Trendwende ein? In diesem Artikel soll nun geklärt werden, ob es sich lohnt, die Moderna-Aktie jetzt zu kaufen. Um zu überprüfen, ob ein Kauf der Moderna-Aktie angebracht sein… Hier weiterlesen