Moderna-Aktie: Sind weitere Verluste vorprogrammiert?

Während es für Valneva an der Euronext in Paris krachend in die Tiefe geht, können die an der Nasdaq gelisteten Impfwerte am Mittwoch wieder etwas zulegen. Für die Aktie des US-Unternehmens Moderna geht es in den ersten Handelsminuten um 0,5 Prozent nach oben. Anleger sollten sich allerdings nicht der Illusion hingeben, dass die Aktie einen Boden erreicht haben könnte.

