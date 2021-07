Moderna-Aktie: Selbst BioNTech hat das Nachsehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Die Aktie von Moderna hatte zum Wochenbeginn auf ihrem Aufwärtsmarsch eine kleine Pause eingelegt. Von ihrem Höchststand am Montag bei 306,50 Euro ging es mit den Papieren des US-Biotechnologieunternehmens auf rund 271 Euro zurück. Doch am Mittwoch nahm die Moderna-Aktie wieder Fahrt auf, startete gleich deutlich im Plus. Bis zum Xetra-Handelsschluss waren wieder 285,95 Euro erreicht. Das Tagesplus von mehr als ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung