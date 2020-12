Moderna Aktie: Nicht zu stoppen!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Das war ja klar: Kaum hatte das Unternehmen Moderna verkündet, als Erster die Zulassung für seinen Corona-Impfstoff in der EU zu beantragen, da stieg die Moderna Aktie. Demnach liege die Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs von Moderna nach eigenen Angaben bei 94,1 Prozent. Zeitgleich mit den Aktivitäten in Europa soll Moderna auch einen Antrag auf Zulassung in den USA eingereicht haben. Die Anleger ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



