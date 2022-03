Moderna-Aktie: Neue Produktionsanlage!

Überblick(NASDAQ:MRNA) wird in Kenia eine Produktionsstätte errichten, die erste in Afrika, um Boten-RNA-Impfstoffe (mRNA), darunter COVID-19-Impfstoffe, herzustellen. Moderna plant, etwa 500 Millionen Dollar in die kenianische Anlage zu investieren und jährlich bis zu 500 Millionen Dosen mRNA-Impfstoffe auf dem Kontinent zu liefern. Außerdem plant das Unternehmen, bereits 2023 mit der Abfüllung von Dosen seines COVID-Impfstoffs in Afrika zu beginnen. Nach Angaben des Unternehmens ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!