Moderna Aktie: Moderna will COVID-19-Impfstoffrezeptur nicht mit anderen teilen!

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) plant nicht, die Formel für die Herstellung seines Impfstoffs COVID-19 zu veröffentlichen, sagte der Vorstandsvorsitzende Noubar Afeyan kürzlich in einem Interview mit der Associated Press.

Was geschah

Afeyan erklärte gegenüber der Presse, dass die Führungskräfte von Moderna zu dem Schluss gekommen sind, dass eine Erhöhung der Produktion der beste Weg ist, um die weltweite Versorgung zu gewährleisten.

Der Moderna-Vorsitzende sagte, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung