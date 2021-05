Moderna Aktie: Moderna versucht, die Lieferkette für den Impfstoff COVID-19 zu verbessern!

Weitere Suchergebnisse zu "E.ON":

Moderna Inc. (NASDAQ:MRNA) plant, im Jahr 2022 bis zu 3 Milliarden Dosen zu produzieren. Dazu verdoppelt das Unternehmen die Kapazität in den von der Lonza Group (OTC:LZAGF) bzw. Rovi betriebenen Auftragswerken in der Schweiz und in Spanien und erhöht die Produktion von Arzneimittelsubstanzen in seinen US-Anlagen um 50 %.

Die Erweiterungen werden es Moderna ermöglichen, im Jahr 2021 zwischen 800 Millionen und



