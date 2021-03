Moderna Aktie: Moderna beginnt mit der Erprobung des COVID-19-Impfstoffkandidaten der nächsten Generation!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

Moderna Inc (NASDAQ:MRNA) gab am Montag bekannt, dass das Unternehmen mit der Erprobung der nächsten Generation seines Impfstoffs COVID-19 begonnen hat. Die Cambridge, Massachusetts-basierte Firma sagte, es hatte dosiert die ersten Freiwilligen mit seinem Impfstoff-Kandidaten genannt mRNA-1283. “Unsere Investitionen in unsere mRNA-Plattform haben es uns ermöglicht, diesen Impfstoffkandidaten der nächsten Generation zu entwickeln. Dabei handelt es sich um einen potenziellen kühlschrankstabilen Impfstoff, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung