Moderna Aktie: In Kürze 112 USD?

Moderna Aktie: Das Wertpapier befindet sich in einem sehr guten Aufwärtstrend. So wurde jüngst sogar ein neues Hoch generiert. Damit eröffnet sich weiteres Kurspotenzial. Legt man das Fibonacci-Werkzeug an die letzte scharfe Abwärtsbewegung an, so errechnen sich die Preisziele von 102,61 und 112,25 USD. Letzteres ist das 161,8 % Extension-Ziel. Dieses wird erfahrungsgemäß sehr oft erreicht. Aber auch die 127,87 USD ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung