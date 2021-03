Moderna-Aktie: Korrektur setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Moderna":

So langsam wird’s dem einen oder anderen Anleger schon ein wenig zu heiß. Von Kursen über 150 Euro setzte die Aktie zu einem Rücksetzer an und tendiert immer noch weiter gen Süden. Mit gestriger Kursentwicklung wird nun an der 100-Euro-Marke gekratzt. Obwohl CEO Stéphane Bancel seit Wochen versucht, das große Zukunftspotenzial der Gesellschaft auch in einer Zeit nach der Corona-Pandemie zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



