Moderna-Aktie: Konsolidierung als Chance?

Vorbörslich wird die Moderna-Aktie am letzten Handelstag dieser Woche kaum verändert gehandelt. Der gestrige Schlusskurs am Donnerstag, 29. Juli belief sich auf 345,64 US-Dollar. Die vorbörsliche Tendenz wird mit rund 344 US-Dollar angegeben. Die Moderna-Aktie präsentiert sich somit stabil am erreichten Niveau.

