Moderna-Aktie: Kommt jetzt der Ausbruch?

Moderna hat am frühen Donnerstag seine Prognose für die Produktion von Covid-19-Impfstoff in den Jahren 2021 und 2022 erhöht. Das könnte die Moderna-Aktie in einen Ausbruch schicken.

Für das Jahr 2021 rechnet das Unternehmen nun mit 800 Millionen bis 1 Milliarde Dosen seines Covid-Impfstoffs, gegenüber der vorherigen Schätzung von 700 Millionen. Im Jahr 2022 erwartet Moderna sogar 3 Milliarden Einheiten produzieren zu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



